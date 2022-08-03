İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ’Eren Abluka Operasyonları’ bilançosunu açıkladı: 43 terörist etkisiz!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, "2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103'ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358'e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara'daki Cemevi saldırısı ile ilgili, "Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa, buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.İrtibatları ile ilgili bazı örgüt bağlantıları da var." dedi.