İki adreste gözaltına alınmışlardı…Tutuklandılar

Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün devamlılığını sağlamayı hedefledikleri ve adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın Şişli ve Üsküdar İlçeleri'nde iki adreste gözaltına alındığı açıklandı. Söz konusu kişilerin, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştıklarının ve adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulmaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kişilerin, bahsi geçen faaliyetler kapsamında asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği de ifade edildi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Ferhunde Eda Babuna'nın, Oktar Babuna'nın kardeşi olduğu belirtilmişti.