İstanbul Valisi Yerlikaya, muharrem ayı dolayısıyla cemevlerini ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Dede Muharrem Ercan ile bir araya geldi.

Karacaahmet Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Yerlikaya, buradaki görevliler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yerlikaya daha sonra Kartal Cemevini ziyaret ederek, Dede Selami Sarıtaş ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü.