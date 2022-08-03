MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.