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Giriş Tarihi: 3.8.2022 14:10

MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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