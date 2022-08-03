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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:21 Son Güncelleme: 3.8.2022 15:25

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
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