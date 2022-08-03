Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı." ifadelerini kullandı.
1⃣ Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/8zsJHryV6W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022