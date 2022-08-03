Şehit korucu için tören

ŞIRNAK'IN Uludere ilçesi Gülyazı Köyü Beyaz Tepe bölgesinde yol çalışması sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için tören düzenlendi. 41 yaşındaki şehit Mehmetoğlu'nun naaşı, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na getirildi. Şehidin özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Ardından Mehmetoğlu'nun naaşı, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak, toprağa verilmek üzere Uludere ilçesinin Gülyazı Köyü'ne uğurlandı.