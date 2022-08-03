Şırnak’ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama! 2 asker yaralandı

Yangınlar şuanda kontrol altında. Merkez Belediyemiz, Cizre belediyemiz, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı toplumsal olaylara müdahale araçlarımız ile yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimiz için sonra Şırnak Halkımız için geçmiş olsun diyorum. 22 araç ile yangına müdahale ettik. 40 belediye personeli ayrıca Cizre belediyemiz ve emniyetimiz ile beraber 80 personel ile yangına müdahale ettik" dedi.