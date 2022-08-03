Şırnak’ta askeri birliğin mühimmat deposunda patlama! 2 asker yaralandı

Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda tim depolarının sayım, kontrol ve bakımı sırasında aydınlatma mühimmatının patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlamada 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangına Şırnak Belediyesi, Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larla müdahale ettiler. 22 araç 80 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili bilgi almak için olay yerine Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Osman Bilgin yaptığı açıklamada; "Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'mızda tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır.
Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur. Şuanda da yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen olayda vatandaşımızın veya personelimizin zarar görmemesi ile söndürdük. Şuanda hafif orman yangınları var. Çıkan yangın da mühimmatın sıçraması ile meydana gelen yangınlardır.
Yangınlar şuanda kontrol altında. Merkez Belediyemiz, Cizre belediyemiz, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı toplumsal olaylara müdahale araçlarımız ile yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimiz için sonra Şırnak Halkımız için geçmiş olsun diyorum. 22 araç ile yangına müdahale ettik. 40 belediye personeli ayrıca Cizre belediyemiz ve emniyetimiz ile beraber 80 personel ile yangına müdahale ettik" dedi.