Son dakika: ’Kabul edilemez yolcu’ ülkesine gönderildi! INTERPOL mavi bültenle arıyordu

Ülkesine dönmek istemeyen ve Türkiye'ye giriş talebinde bulunan Boudle, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğince hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağı kararları kapsamında "kabul edilemez yolcu" kapsamına alındı.

KKTC makamlarının Boudle'nin sınır dışı işleminin tamamlanması talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca, sınır dışı işlemi için uçuş planları hazırlandı, Avustralya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlanarak vize işlemleri tamamlandı. Ayrıca Boudle'ye eşlik eden KKTC polisinin de pasaport işlemleri sonuçlandırıldı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığınca bu görevlilere refakat eğitimi verildi.