SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş’tan skandal ifadeler! Türkiye’ye ’işgalci’ dedi, 6’lı masaya gözdağı verdi: Kanlı oyuna gelmeyin!

İTTİFAKA ÇAĞRI YAPTI

Türkiye'yi 'işgalci' olamka ile itham eden Demirtaş, 6'lı masadaki dostlarına seslendi, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." dedi.

Demirtaş'ın, 'Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu.' ifadesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmaya atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.