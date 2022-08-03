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Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:06 Son Güncelleme: 3.8.2022 11:18

SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan skandal ifadeler! Türkiye'ye 'işgalci' dedi, 6'lı masaya gözdağı verdi: Kanlı oyuna gelmeyin!

SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş’tan skandal ifadeler! Türkiye’ye ’işgalci’ dedi, 6’lı masaya gözdağı verdi: Kanlı oyuna gelmeyin!

Son dakika haberi: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni bir mektup gönderdi. Demirtaş, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yapılacak olası harekata karşı çıktı, hadsiz ifadeler ile Türkiye'yi 'işgalcilik' ile suçladı. 6'lı masaya gözdağı veren Demirtaş, "Kanlı oyuna ortak olmayın." dedi.

Terör suçundan yargılandığı dava kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş skandal açıklamalar yaptı. Demirtaş, Suriye'de terör örgütüne yönelik yapılması planlanan harekata muhalefetin tam kadro karşı çıkması gerektiğini ifade etti, 'kanlı oyun' dedi. Demirtaş, Türkiye'yi 'işgalcilik' ile suçlarken, 6'lı masaya da gözdağı vermeyi ihmal etmedi.

DEMİRTAŞ'TAN SKANDAL SÖZLER! TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEDİ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı 5'inci harekatı hedef alan Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.

İTTİFAKA ÇAĞRI YAPTI

Türkiye'yi 'işgalci' olamka ile itham eden Demirtaş, 6'lı masadaki dostlarına seslendi, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." dedi.

Demirtaş'ın, 'Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu.' ifadesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmaya atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.

6'LI MASAYA GÖZDAĞI: 'KİM BU KANLI OYUNA GELMEYECEK, GÖRECEĞİZ'

Demirtaş, sözlerinin devamında ise 6'lı masaya gözdağı verdi. Demirtaş, Suriye'ye yapılacak 5'inci harekata destek verenlerle hesaplaşacaklarını ima ederek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'tan skandal sözler! "Kanlı oyun" dedi, 6'lı masaya rest çekti | Video

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan skandal ifadeler! Türkiye'ye 'işgalci' dedi, 6'lı masaya gözdağı verdi: Kanlı oyuna gelmeyin!
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