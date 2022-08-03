SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş’tan skandal ifadeler! Türkiye’ye ’işgalci’ dedi, 6’lı masaya gözdağı verdi: Kanlı oyuna gelmeyin!

Terör suçundan yargılandığı dava kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş skandal açıklamalar yaptı. Demirtaş, Suriye'de terör örgütüne yönelik yapılması planlanan harekata muhalefetin tam kadro karşı çıkması gerektiğini ifade etti, 'kanlı oyun' dedi. Demirtaş, Türkiye'yi 'işgalcilik' ile suçlarken, 6'lı masaya da gözdağı vermeyi ihmal etmedi.
DEMİRTAŞ'TAN SKANDAL SÖZLER! TÜRKİYE'YE 'İŞGALCİ' DEDİ
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı 5'inci harekatı hedef alan Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.
İTTİFAKA ÇAĞRI YAPTI
Türkiye'yi 'işgalci' olamka ile itham eden Demirtaş, 6'lı masadaki dostlarına seslendi, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." dedi.
Demirtaş'ın, 'Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu.' ifadesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı konuşmaya atıfta bulunduğu değerlendiriliyor.
6'LI MASAYA GÖZDAĞI: 'KİM BU KANLI OYUNA GELMEYECEK, GÖRECEĞİZ'
Demirtaş, sözlerinin devamında ise 6'lı masaya gözdağı verdi. Demirtaş, Suriye'ye yapılacak 5'inci harekata destek verenlerle hesaplaşacaklarını ima ederek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Selahattin Demirtaş'tan skandal sözler! "Kanlı oyun" dedi, 6'lı masaya rest çekti | Video