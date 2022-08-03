SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme hazırlığı: Yedeği yoksa tazminat ödenecek!

Son dakika haberi: Tüketicilere satış sonrası hizmetlerinde değişikliğe gidiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik taslağına göre, garanti süresi bitse de elektronik cihazlar için kullanım ömürlerince satış sonrası bakım-onarım hizmeti sağlanacak.
Yedek parça yokluğu gibi sebeplerle destek hizmeti vermeyenler tazminat ödeyecek. Yetkili olmayan tamirciler, ünlü cep telefonu ya da bilgisayar firmalarının isimlerini tabelalarına yazarak, o markanın yetkili servisi olduğu algısını yaratamayacak. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, 20 gün içinde; otomobiller 45 gün içinde tamir edilip tüketiciye verilmek zorunda olacak.
'YEDEĞİ YOKSA TAZMİNAT ÖDENECEK'
Ticaret Bakanlığı'nın ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik taslağına göre, garanti süresi biten ürüne de satış sonrası bakım-onarım hizmeti verilecek. Burada, bakanlığın belirlediği kullanım ömrü dikkate alınacak. Cep telefonunda, bilgisayarda, tablette kullanım ömrü 5 yıl, televizyon, müzik aletleri ve müzik setlerinde 7 yıl, otomobillerde ve motorsikletlerde 10 yıl, elektrikli scooterlarda 15 yıl kullanım ömrü olduğu kabul edilecek. Bu süre zarfında sahip olduğu cihazla ilgili bakım ve onarım hizmeti alamayanlar, zararlarının tazminini isteyebilecek.
Yedek parça bulunamaması gibi gerekçelerle satış sonrası hizmet vermeyenler de tazminat ödeyecek. Tazminatlar yerli üreticilerden istenebileceği gibi ithalatçılardan da talep edilebilecek.
YETKİLİ SERVİS TAKLİDİ...
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Yetkili servis olmayan tamirciler, yetkili servis intibası oluşturacak şekilde tanıtım yapamayacak. Bu tamirciler, "özel servis" adı altında faaliyet gösterecek ve bu ibareyi dükkanlarına asacak. Bu servisler de onardıkları cihazlarla ilgili sorumlu tutulabilecekler. Tamirciler, ünlü cep telefonu ya da bilgisayar firmalarının isimlerini tabelalarına yazarak, o markanın yetkili servisi olduğu algısını yaratamayacak. Tüm yetkili servisler veri tabanında kayıtlı olacak, bu liste dışındaki yetkisi olmayan tamircilerin tüketicileri aldatması engellenecek.
SERVİS KURMA ŞARTI
Düzenlemeyle, satın alınan cihazların Türkiye genelindeki servis sayıları da şarta bağlanacak. Otomobil, motosiklet, kombi, cep telefonu ya da bilgisayar satanlar için 7 bölgede 20 servis kurma şartı aranacak. Ürünlerin tüketiciye kargoyla gönderildiği durumlarda, bakım ve oranım için tanınan süre, satıcıya ürünün teslimiyle başlayacak. Arıza bildirimi telefonla da yapılabilecek. Arıza bildirimine ilişkin ispat yükümlülüğü tüketicide olacak.
OTOMOBİLE 45 GÜN AZAMİ TAMİR SÜRESİ
Taslağa göre, her ürünün belli bir tamir süresi olacak. Buna göre, tansiyon aleti, klima, alarm cihazı, uydu alıcısı, kombi, şofben, davlumbaz, musluk, akıllı saat, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kettle, televizyon, gitar, vantilatör, kameralar 20 gün içinde; otomobil, kamyonet, motorlu scooter ve motorsikletler azami 45 gün içinde tamir edilip tüketiciye verilmek zorunda olacak.
Bu ürünlerin de arasında bulunduğu çok sayıda cihazda, garanti bitse de satış sonrası bakım-onarım hizmeti sağlanacak. Televizyon, klima, kombi, şofben gibi cihazların kurulumunun yetkili servis tarafından yapılmasının gerektiği durumlarda, tüketiciden montaj, işçilik gibi adlar altında ücret istenemeyecek.