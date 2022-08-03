Tahıl yüklü gemi Razoni denetim heyetini bekliyor

DENETİM SAAT 10.00'DA

Milli Savunma Bakanlığı denetimin saat 10.00'da yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.