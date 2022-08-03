Türkiye’de 5 maymun çiçeği vakası görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada görülme sıklığı giderek artan maymun çiçeği virüsüyle ilgili Türkiye'deki son durumu açıkladı. Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini söyleyerek virüs tespit edilen bu beş hastaya filyasyon yapıldığını ve yakın çevresinin izole edildiğini belirtti. Maymun çiçeği hastalarının 4'ünün iyileşerek taburcu edildiğini, birinin ise hâlâ izolasyonda olduğunu duyuran Bakan Koca "Bu virüs ülkemizde pandemi riskine yol açmıyor" diye konuştu.Bakan Koca, Kovid- 19 salgınında Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu ancak daha hafif seyrettiğini söylerek "Hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım. Özellikle riskli gruplara kapalı alanlarda maske takmalarını öneriyoruz" dedi.Bakan Koca sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini, bu sayede sağlıkçıların sorunlarının daha kolay şekilde çözüleceğini söyledi.ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 800'ü önceki gün olmak üzere 6 bine yakın maymun çiçeği vakasının ortaya çıkması üzerine ülkede Illionis'ten sonra acil durum ilan eden ikinci eyalet oldu. Kaliforniya eyalet yetkilileri, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan 800 bin ekstra maymun çiçeği aşısı isterken hastanelerde aşı kuyrukları oluştu.MAYMUN çiçeği vaka sayısının bine ulaştığı Hollanda'da virüs için uygulanan Imvanex aşısı ülke geneline dağıtıldı. Özellikle riskli gruplara öncelik verilen aşı çalışmalarına halkın ilgisi büyük.