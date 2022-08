Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır

Bağcılar için hedeflediğimiz 1000 rezerv konutun 300'ünü de böylece tamamlamış olduk. Bu 300 konutu, Bağcılar'da evi veya işyeri donatı alanında kalan vatandaşlarımıza vereceğiz. Boşalan alanlardaki yapıları da hızlıca yıkacak, yerine yeni bina yapmayacağız. Ne yapacağız? Bağcılarlı kardeşlerimize yakışır parklar, yeşil alanlar üreteceğiz; sizlere armağan edeceğiz. Bağcılar, nüfusu hızla artan bir ilçemiz, dolayısıyla konut ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Sayısını Cumhurbaşkanımız müjdeleyecek ama ben şu kadarının müjdesini vereyim. İnşallah Bağcılar'a hem kira fiyatlarını düşürecek hem de Bağcılardaki emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli kardeşlerimizi ev sahibi yapmak için yeni sosyal konutlarımızı Bağcılar'a armağan edeceğiz. Tabii bugün Bağcılar'da 8 piknik alanımız var. Siz de ailenizle birlikte oralara gidip piknik yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi Belediyemiz ile birlikte bir karar aldık, tüm piknik alanlarımızda çevre düzenlemesi yaparak, daha kullanılabilir hale getireceğiz. Benim Bağcılarlı kardeşim oralara gittiğinde şöyle yeşil içerisinde ailesi ile birlikte keyifle vakit geçirecek. Bağcılar her yaştan, branştan binlerce sporcu yetiştiren bir ilçemiz. Bugün ilçemizde iki tane stadyumumuz var. Amatör spor kulüplerimiz antrenmanlarını bu statlarda yapıyor ama biliyoruz ki yetmiyor. Biz de buradan sözümüzü veriyoruz, sporcularımız için, içerişinde her türlü imkânın yer alacağı şöyle büyük geniş bir antrenman sahasını yapıyoruz. Şimdi hanım kardeşlerimiz merak ediyor. Bizim için hangi projeniz var diyor. Memleketimizin neresine gidersek gidelim hanım kardeşlerimizin en öne çıkan üç isteği var. Birincisi çalışan ve çalışmak isteyen hanım kardeşlerimiz bizlerden kreş ve gündüz bakım evi istiyor. Çocukları için park istiyor, trafiğe kapalı oyun sokağı istiyor. Hali hazırda belediyemiz zaten park üretmeye devam ediyor. Biz de inşallah başkanımız ile birlikte, İller Bankamız eliyle; yeni parklar, kreşler için finansal destek vermeye başladık, daha fazlasını da yapmaya söz veriyoruz. Şu anda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren kadın futbol takımımızı ve Ampute futbol takımımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Takımlarımızın her türlü ihtiyacının da yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz asla merak etmesinler. Onları asla unutmayız, unutamayız. Şu anda Bağcılar Engelliler Sarayımız engelli kardeşlerimize hizmet veriyor. Ancak şöyle çevre ilçelerle karşılaştırdığımızda Bağcılar'daki engelli sayısı 7 kat daha fazla. Biz de bu yüzden engelsiz şehir diyoruz, engelsiz bir Bağcılar diyoruz. Bağcılar'a yeni Engelli Bakım Evleri yapmaya başladık, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bağcılar'ın gençleri için de çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Şu anda Bağcılar'da 22 mahallemizde 165 bin öğrenci kardeşimiz, evladımız var. Başkanımız da, sadece gençlere özel park, okuma salonu ve kütüphane ihtiyacını ifade ettiler. İşte buradan gençlerimize müjdeyi veriyorum. Belediyemiz yer belirleme çalışmalarına başladı. Biz de Bağcılar'a çağın bütün teknolojilerini içinde barındıran, kantiniyle, kitaplarıyla, okuma salonlarıyla, yeşil alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla 22 tane park kazandırıyoruz."