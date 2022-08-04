Bakan Soylu’yu yalan haberlerle hedef aldılar: Muhalefetin algı balonu patladı

Her fırsatta türlü yalanlarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldıran muhalefet, bu sefer de KPSS üzerinden algı operasyonuna başladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından "Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi'nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı" paylaşımını yaptı.
Bunu haberleştiren sol basın, Bakan Soylu'nun söz konusu yayınevini ziyaret ettiğini iddia etti. Bakan Soylu'yla yayınevini ilişkilendirmeye çalışan muhalif basının bu haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Söz konusu fotoğrafın 31 Temmuz 2017'de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldığı anlaşıldı. Yayınevinin, fotoğrafı izinsiz kullandığı ortaya çıktı.
Bakanımız Sn.@suleymansoylu 105.Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi pic.twitter.com/YFH8Qqj327— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 31, 2017