Bakan Soylu’yu yalan haberlerle hedef aldılar: Muhalefetin algı balonu patladı

Her fırsatta türlü yalanlarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldıran muhalefet, bu sefer de KPSS üzerinden algı operasyonuna başladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından "Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi'nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı" paylaşımını yaptı.