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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:26 Son Güncelleme: 4.8.2022 15:41

Bakan Soylu’yu yalan haberlerle hedef aldılar: Muhalefetin algı balonu patladı

Bakan Soylu’yu yalan haberlerle hedef aldılar: Muhalefetin algı balonu patladı

KPSS üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan muhalefetin algı balonu patladı. CHP Milletvekili Alpay Antmen’in ortaya attığı “Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi’nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı” paylaşımı, sözde muhalif basın tarafından haberleştirildi. Fotoğrafın 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve yayınevinin fotoğrafı izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Her fırsatta türlü yalanlarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saldıran muhalefet, bu sefer de KPSS üzerinden algı operasyonuna başladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından "Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi'nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı" paylaşımını yaptı.

Bunu haberleştiren sol basın, Bakan Soylu'nun söz konusu yayınevini ziyaret ettiğini iddia etti. Bakan Soylu'yla yayınevini ilişkilendirmeye çalışan muhalif basının bu haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğrafın 31 Temmuz 2017'de 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği ve Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldığı anlaşıldı. Yayınevinin, fotoğrafı izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

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Bakan Soylu’yu yalan haberlerle hedef aldılar: Muhalefetin algı balonu patladı
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