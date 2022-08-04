CHP’li belediyenin işten çıkarttığı şehit eşi SABAH’A konuştu: Cumhurbaşkanım bana sahip çıktı

Şehit eşimin acısını unutturdu. Allah Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. Bana sahip çıktı, üzüntümü hafifletti. Jülide Hanım her zaman yanımda olduğunu söyledi. Yüreğir belediye başkanımız da şehit ve gazi ailelerin bulunduğu birimde işe başlayacağımı söyledi. Devletimizin arkamızda durması beni çok sevindirdi ve gururlandırdı" şeklinde konuştu.

"YOL ARKADAŞI OLMAKTAN GURUR DUYARIM"

Şehit eşi Hatice Batırır ile yol arkadaşı olmaktan gurur duyacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şunları kaydetti:

"Hatice hanım şehidimizin emanetidir. Biz tabi ki onunla yol arkadaşı olmaktan gurur duyarız. İnşallah kendisi de kabul ederse Yüreğir Belediyesi'nde beraber çalışalım. Hiç moralini bozmasın, biz hep yanındayız."

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