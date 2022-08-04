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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: Bu adım bir başlangıç

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: Bu adım bir başlangıç
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü'nün sit alanı ilan edilmesinin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bir adım olduğunu söyledi. Duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı: Bu adım bir başlangıç
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