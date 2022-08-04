Trabzon’da FETÖ operasyonu! Hastane çalışanından Bylock çıktı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de 2010-2014 yılları arasında öğrencilik döneminde FETÖ'nün evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı olduğu ve Bylock kullanıcı olduğu tespit edilen Ali Osman K. (32) görev yaptığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede "hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi" olarak çalışan ve gözaltına alınan Ali Osman K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Bahçecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mahkemede ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ali Osman K. ise, öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütünün evlerinde kaldığını başka bir bağlantısı olmadığını öne sürdü.