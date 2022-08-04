Haberler Gündem Haberleri Trabzon'da FETÖ operasyonu! Hastane çalışanından Bylock çıktı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:25

Trabzon'da FETÖ operasyonu! Hastane çalışanından Bylock çıktı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da FETÖ operasyonu! Hastane çalışanından Bylock çıktı

Trabzon’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında hastanede “hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi” olarak çalışan Ali Osman K.(32) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olduğu, geçmişte öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütünün evlerinde kaldığı  belirlenen Ali Osman K, hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı. Ali Osman K, çıkarıldığı mahkemece “FETÖ Terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de 2010-2014 yılları arasında öğrencilik döneminde FETÖ'nün evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı olduğu ve Bylock kullanıcı olduğu tespit edilen Ali Osman K. (32) görev yaptığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede "hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi" olarak çalışan ve gözaltına alınan Ali Osman K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Bahçecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mahkemede ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ali Osman K. ise, öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütünün evlerinde kaldığını başka bir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da FETÖ operasyonu! Hastane çalışanından Bylock çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA