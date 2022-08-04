İranlı suikast timinin keşif görüntüleri çıktı

İstanbul'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunduklarının tespit edilmesi üzerine yakalanan 10 İranlı şüphelinin, eylem için keşif yaptıkları sırada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Polis tarafından incelenen yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin hedef aldıkları bazı İsrailli turistleri çeşitli yerlerde takip ettikleri ve turistlerin kaldıkları otellerde fotoğraf ve video çekerek keşif yaptıkları anlar yer aldı.