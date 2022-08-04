İsveç teröristlere yine göz yumdu

NATO üyeliği için üçlü muhtıraya imza atarak teröristlerle arasına mesafe koyma sözü veren İsveç, teröre yine kucak açtı. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi. Terör örgütü YPG/ PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı. İsveç'in taahhütlerine rağmen terör gösterisine ev sahipliği yapması tepki topladı.