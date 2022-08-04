KPSS soruşturmasında arama yapılan yayınevinin avukatından açıklama



Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti. Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.