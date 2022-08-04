Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak

Yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede operasyonların sürdüğü ve Karadeniz'de istikrarın her zamankinden fazla önem kazandığı bu dönemde mevcut durum ve dengenin korunması üzerine kararlar alınması bekleniyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramirel Adnan Özbal'ın görev sürelerinin uzatılması planlanıyor. 2022 YAŞ toplantısının bitmesinin hemen ardından Ağustos 2023'ün Şûra çalışmaları başlayacak.