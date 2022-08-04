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Giriş Tarihi: 4.8.2022 09:58

PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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