Yalan makinesi gibiler!

CCNN International, New York Times, Amerikan FOX TV, The Associated Press, BBC, The Guardian, BBC Türkçe, Euronews Türkçe, DW Türkçe, Russia Today, Independent Türkçe'nin aralarında bulunduğu Batılı medya kuruluşları, yalan haberlerle ve algı oyunlarıyla ülkemizi hedef aldılar. İşte Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir enstitünün çalışmasında yar alan "En çok yalan haber saldırısı Türkiye'ye" tespitine kanıt yayınlar:Ülkemizde de kanalı bulunan FOX, Amerika'da yayın yapan kanalından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan özel yayında konukların "Bunlar bizim çocuklarımız, bunlara sahip çıkmalıyız. Ya İslam kazanacak ya da biz kazanacağız" mesajı verilmesine müsaade etti. (15 Temmuz 2016)İngiliz Independent'in Türkçe yayın yapan sitesi, kırmızı kategoride aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i 'komutan' diye tanıtarak bir skandala imza attı. (27 Ocak 2020)Independent Türkçe Oslo'da, terör örgütü PKK yandaşlarının Türk ailenin aracına saldırmasını "Norveç'te karşıt görüşlü iki eylem çatıştı" başlığıyla verildi. Site Türk Hava Yolları'nı (THY) koronavirüsün vurduğu yalanını da ortaya atmıştı. (26 Ekim 2019)New York Times, "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" haberinde İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii ile Taksim Meydanı'ndan fotoğraflar kullandı. Ancak kısıtlama listesinde Türkiye yoktu. (12 Mart 2020)CNN International; Avustralya Melbourne'de Formula 1'in koronavirüs nedeniyle iptal edilebileceğine ilişkin haberde İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir- Kopenhag maçından kare kullandı. (14 Mart 2020)The Associated Press (AP), Amerika Başkanı Donalp Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağına yönelik haberinde yine Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. (13 Mart 2020)BBC ve The Guardian, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüse yakalandığı haberini Türkiye'den bir fotoğrafla servis etti, tepkilerin ardından Türkiye fotoğrafı değiştirildi. (13 Mart 2020)Russia Today (RT), koronavirüs nedeniyle ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili haberinde İstanbul'da oynanan Başakşehir-Kopenhag futbol maçından kare servis etti. (14 Mart 2020)İngiliz yayın organı BBC'nin Türkçe yayın yapan sitesi; koronavirüs hakkındaki haberinde Türk bayrağı önünde bir Asyalı fotoğrafı kullandı. (16 Mart 2020)Irak'ın Duhok kentinde PKK'lı ve bazı yerel silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan terör saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti, birçoğu ise yaralandı. İngiliz haber ajansı Reuters bu haberi, "Türkiye'nin Irak'ın Dohuk ilindeki tatil köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı" şeklinde servis ederken ABD merkezli Amerika'nın Sesi VOA Türkçe de, "Türkiye'nin Irak'taki hava saldırısında turistler öldü" dedi. Ancak saldırının bir terör saldırısı olduğu Irak Meclisi'ndeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer tarafından bizzat açıklandı. (20 Temmuz 2022)TIMES, BBC Türkçe ve Euronews Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediğini ileri süren bir haber yayınladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu yalana ortak oldu. Wallace, haberi bizzat yalanlandı. BBC Türkçe ve Euronews Türkçe, yalan haber nedeniyle özür diledi. Ama iki muhalefet liderinden tek bir özür açıklaması gelmedi.