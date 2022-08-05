Bakan Murat Kurum: 20 yılda her şey değişti, bir tek CHP zihniyeti değişmedi

Kurum, Silivri Millet Bahçesi'nin vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle kullanılacağını ifade ederek, ''Biz, bu milletin değerleriyle, kültürüyle ilgisi olmayan sözde çevrecilerin rant dediği, İstanbul'umuzun en kıymetli yerlerini, en değerli alanlarını, yeşil alanlar yapıyoruz. Onlar sahteliklerine devam edebilirler. Biz 46 millet bahçesinden 13 tanesini tamamlayarak İstanbul'un güzel insanlarına armağan ettik. Allah'ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçesini tamamladığımızda İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını bir metrekare daha artıracağız." ifadelerini kullandı.

Silivri'nin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki en önemli, en güzel örneği olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milletinin 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için kurulmuş bir gönül birliği olduğunu söyledi.