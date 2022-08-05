Bir kilometre bile atık su tüneli yapılmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "150 Günde 150 Proje" adı altında, AK Parti döneminde İstanbul'a kazandırılan projelerin açılışlarını yapması dikkat çekiyor. Üstelik CHP'lilerin o dönem bu projelere karşı çıktığı, Belediye Meclisi'nde 'Hayır" oyu verdikleri ortaya çıktı.Benzer bir durum da atık su tünelleri konusunda yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Yeni atık su tünelleri yapıyoruz" açıklamasının doğru olmadığını, bizzat İSKİ'nin faaliyet raporları ortaya koydu. AK Parti döneminde hazırlanan 2018 İSKİ Faaliyet Raporu'nda, atık su tünel uzunluğu 201 kilometre olarak resmi kayıtlara geçti.CHP döneminde hazırlanan 2019 İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu yine 201 kilometre olarak kayıt altına alındı. İSKİ'nin 2020 yılındaki faaliyet raporunda tünel uzunluğunun yine 201 kilometre olduğunu görüldü. 2021 İSKİ Faaliyet Raporu'nda da bu rakamın yine AK Parti dönemindeki kadar olduğu, 201 kilometrede sabit kaldığı gözler önüne serildi.