CHP ile HDP Aliağa’da kol kola! Altılı masanın yedinci ortağı Aliağa’da gün yüzüne çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün düzenlenen mitingde asbestli Nae Sao Paulo gemisinin Aliağa'da sökülmesi planı protesto edildi. Protesto sırasında kameralara da ilginç bir görüntü takıldı. CHP'nin başı çektiği 'Altılı Masa'nın yedinci ortağının HDP olduğu Aliağa'daki görüntülerle bir kez daha kanıtlanmış oldu. CHP her ne kadar yedinci ortağını gizlemeye çalışsa da Aliağa'daki yürüyüşte HDP bayraklarının en önde, CHP bayraklarının ise en arkada yer aldığı görülüyor.
GÖRÜNEN KÖY KLAVUZ İSTEMEZ
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Ana Muhalefet partisi CHP'nin başı çektiği 'Altılı Masa'nın yedinci ortağı olduğunu devamlı dile getiriyorduk. HDP de bu masada olabileceğini söylerken, Altılı Masa liderleri ise her defasında buna karşı olduklarını dile getirmişlerdi! Görünen köy klavuz istemez! Her ne kadar yedinci ortaklarını gizlemeye çalışsalar da bu ortaklık Aliağa'da bir kez daha gün yüzüne çıktı" diye konuştu.
CHP HDP'NİN ARKASINA TAKILMIŞ
Özgür Hızal konuşmasını şu şekilde devam etti: "Aliağa'da, gördük ki HDP Bayrakları en önde, CHP Bayrakları ise en arkada ilerliyor. Buradan da görüyoruz ki Ana Muhalefet olan CHP, HDP'nin arkasına takılmış gidiyor. Her ne kadar milletimizi kandırmaya, aldatmaya çalışsalar da CHP-HDP ortaklığı açıkça görünmektedir."