CHP ile HDP Aliağa’da kol kola! Altılı masanın yedinci ortağı Aliağa’da gün yüzüne çıktı

GÖRÜNEN KÖY KLAVUZ İSTEMEZ

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Ana Muhalefet partisi CHP'nin başı çektiği 'Altılı Masa'nın yedinci ortağı olduğunu devamlı dile getiriyorduk. HDP de bu masada olabileceğini söylerken, Altılı Masa liderleri ise her defasında buna karşı olduklarını dile getirmişlerdi! Görünen köy klavuz istemez! Her ne kadar yedinci ortaklarını gizlemeye çalışsalar da bu ortaklık Aliağa'da bir kez daha gün yüzüne çıktı" diye konuştu.