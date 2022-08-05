Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Akıllı kemoterapi ilacı faz-1 çalışması bitmek üzere”

Teknopark İstanbul'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada merkezde faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklama yapan Oktay, Teknopark İstanbul'da 424 araştırma geliştirme firmasının olduğunu belirterek, "424 AR-GE firmamızın olduğu bir merkez ve 8 bin 259 AR-GE personelimiz, yani mühendisimizin çalıştığı bir merkezimizden bahsediyoruz. Halihazırda da 2 bin 800 projemiz tamamlanmış ve yine devam eden projelerimiz var.





"AKILLI KEMOTERAPİ İLACI FAZ-1 AŞAMASINI BİTİRMEK ÜZERE"

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi konusunda önemli çalışmaların olduğunu belirten Oktay, "Özellikle kanser araştırmalarında ve akciğer kanseri yönelik çalışmaların faz bir aşamasına gelen ilaçların burada çalışıldığına şahit olduk ve kısmet olursa da 2023 itibariyle de faz iki aşamasına gelen ilaçlar. Bunlar muhteşem çalışmalar. Beş tane kanserle ilgili tümörleri yok edecek. Ama dünyadaki hali hazırdaki sistemlerden de farklı olarak teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezden bahsediyoruz. Bunlara şahitlik ettik. Son derece de memnun olduk. Akıllı kemoterapiden kastım da tüm vücuda kemoterapi vermekten ziyade sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda. Hamdolsun faz-1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur verileceği gurur duyulacak bir çalışma" diye konuştu.