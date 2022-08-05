Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:50 Son Güncelleme: 5.8.2022 13:00

Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı

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Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi bir kez daha törenle açtı. Esenyurt'ta bulunan Gülten Akın Kütüphanesi'nin açılışını 150 günde 150 proje töreni kapsamında ikinci kez törenle açıldı

AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri sahiplenen ve verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi tekrar açtı.

NİSAN AYINDA AÇILIŞ YAPMIŞTI

1 Nisan 2022 tarihinde Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı'nda yer alan Evliya Çelebi kütüphanelerini hizmete açan İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği törenle Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden açtı.

150 günde 150 proje töreni kapsamında Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden hizmete alan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.

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Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
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