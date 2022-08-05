Evlat nöbetindeki baba kansere yakalandı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 64'üncü gününe girdi. Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi.



Oğlu Erhan Artık'ın hasretinden dolayı kanser olduğunu ifade eden baba Artık, 7 yıl önce oğlunun HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini belirterek, "HDP benim çocuğumu 2015 yılında kaçırıp PKK'ya teslim etmiş. Bunlar hangi vicdan, hakla dağa götürüyorlar; kime sordular. Biz bu çocukları yetiştirene kadar neler çekiyoruz.



Hepsi bir fidan, nasıl kıyıyorlar, nerede bu insan hakları. Evlat hasretinden dolayı kansere yakaladım. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum bak ben senin yüzünden kansere yakaladım. Seni çok özledim bir an önce gel güvenlik güçlerine teslim ol. Cumhurbaşkanımıza ve içişleri bakanımıza bizi destekledikleri içinde ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu. Memleketi Hatay'a giden baba Ekrem Artık, ardından tedavisi için Malatya'ya gitti. Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.