İçişleri Bakanlığı duyurdu: ’Eren Abluka-30 Operasyonu’ başladı

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon altıyüzbin TL tutarında;

- (30) kg toz esrar,

- (107) kg kubar esrar,

- 1.150.710 kök kenevir bitkisi,

- 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.