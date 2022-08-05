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Giriş Tarihi: 5.8.2022 09:18 Son Güncelleme: 5.8.2022 09:20

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Abluka-30 Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: ’Eren Abluka-30 Operasyonu’ başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başlatıldı" denildi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit J.Uzm.Çvş. İlyas GENEL" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon altıyüzbin TL tutarında;

- (30) kg toz esrar,
- (107) kg kubar esrar,
- 1.150.710 kök kenevir bitkisi,
- 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Abluka-30 Operasyonu' başladı
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