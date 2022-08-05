Kremlin’den Erdoğan’a tahıl koridoru övgüsü: Şahsi katkısı büyük

KremlinSözcüsü Dimitri Peskov, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının tek seferlik bir süreç olmadığını belirterek, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder. Anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir" diye konuştu.Başkan Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği konuları masada olacak. Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi de yapılacak.