Temizleme-2 operasyonunda 5 PKK’lı yakalandı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.