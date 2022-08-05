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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:15

Temizleme-2 operasyonunda 5 PKK'lı yakalandı

BEKİR COŞKUN
Temizleme-2 operasyonunda 5 PKK’lı yakalandı

Mersin’de 15 Ağustos’ta eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen PKK’lı 5 şüpheli ‘Temizleme 2’ operasyonunda yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve takip kapsamında, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sabahın erken saatlerinde 'Temizleme 2' operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Temizleme-2 operasyonunda 5 PKK'lı yakalandı
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