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Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:51

Provokasyon peşindeki Ümit Özdağ'ın gerçek ortaya çıkınca yalanı elinde patladı! İtiraf geldi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Provokasyon peşindeki Ümit Özdağ’ın gerçek ortaya çıkınca yalanı elinde patladı! İtiraf geldi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkında ırkçı söylemlerle provokasyonlara imza atıyor. Özdağ bu kez, Konya’da üç Suriyeli’nin bir Türk vatandaşını gasp edip öldüresiye dövdüğünü sosyal medyadan yazarak provokasyon peşinde koştu. Ancak Özdağ, gerçek ortaya çıkınca kendi yalanını kendi itiraf ederek, Suriyeliler tarafından dövüldüğünü söylediği gencin bir Türk tarafından dövüldüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı ve provokatif tavrına sosyal medyadan devam ediyor. Özdağ, geçtiğimiz günlerde de Konya'da üç Suriyeli'nin bir Türk vatandaşı öldüresiye dövdüğünü sosyal medyadan yazmıştı. Özdağ, mültecileri hedef göstererek "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor! Konya'da Fatih Büyükziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayları halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız" demişti.

ÖZDAĞ, YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

Özdağ, Konya'da gerçekleşen olayda Fatih Büyükziyanak isimli vatandaşın üç Suriyeli tarafından dövülmediğinin ortaya çıkması sonrasından yine sosyal medya hesabından itirafta bulundu. Özdağ sosyal medya hesabından itirafını şöyle dile getirdi:

"Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için 'Suriyeliler saldırdı' demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme!" Ümit Özdağ, daha önce de Suriyeli sığınmacılar hakkında ırkçı söylemlerle provokasyonlara imza atmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

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Provokasyon peşindeki Ümit Özdağ'ın gerçek ortaya çıkınca yalanı elinde patladı! İtiraf geldi!
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