Provokasyon peşindeki Ümit Özdağ’ın gerçek ortaya çıkınca yalanı elinde patladı! İtiraf geldi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı ve provokatif tavrına sosyal medyadan devam ediyor. Özdağ, geçtiğimiz günlerde de Konya'da üç Suriyeli'nin bir Türk vatandaşı öldüresiye dövdüğünü sosyal medyadan yazmıştı. Özdağ, mültecileri hedef göstererek "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor! Konya'da Fatih Büyükziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayları halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız" demişti.

ÖZDAĞ, YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

Özdağ, Konya'da gerçekleşen olayda Fatih Büyükziyanak isimli vatandaşın üç Suriyeli tarafından dövülmediğinin ortaya çıkması sonrasından yine sosyal medya hesabından itirafta bulundu. Özdağ sosyal medya hesabından itirafını şöyle dile getirdi:

"Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için 'Suriyeliler saldırdı' demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme!" Ümit Özdağ, daha önce de Suriyeli sığınmacılar hakkında ırkçı söylemlerle provokasyonlara imza atmıştı.