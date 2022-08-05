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Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:08 Son Güncelleme: 5.8.2022 15:22

SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına soruşturma

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına soruşturma

Son dakika haberi... İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu’ndaki Balık Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangın ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden olmuş ve erken tahliye sonucu can kaybı önlenmişti. Yangının meydana geldiği anda personelin hızlı ve planlı şekilde hastaları tahliye etmesi olası can kayıplarını önledi. Yangın sonrası 62 yaşlı ve 42 hasta toplam 104 kişi tahliye edilerek Bakırköy'deki hastanelere gönderildi. Yaklaşık iki saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebi belirlenmeye çalışılacak.

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SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına soruşturma
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