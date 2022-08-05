SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına soruşturma

Son dakika haberi! Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden olmuş ve erken tahliye sonucu can kaybı önlenmişti. Yangının meydana geldiği anda personelin hızlı ve planlı şekilde hastaları tahliye etmesi olası can kayıplarını önledi. Yangın sonrası 62 yaşlı ve 42 hasta toplam 104 kişi tahliye edilerek Bakırköy'deki hastanelere gönderildi. Yaklaşık iki saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebi belirlenmeye çalışılacak.