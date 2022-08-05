Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı





HDP'Lİ İSTANBUL EŞ BAŞKANININ İSMİNİ NOT ALMIŞ

Cep telefonunun notlar bölümünde HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü ile Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan ile ilgili notlar bulunan Ahmet Ozan Karaca, bu isimlerle ilgili ise "Ağrı'da bir sorun vardı. HDP'nin Ağrı twitter sayfasına girdim, kimleri takip ettiğine baktım. Bu iki ismin takip edildiğini gördüm. Ağrı iline giderek bu isimlerle savaşmak istedim. İsimleri bu nedenle notlara kaydettim" dedi.