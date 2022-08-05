Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.8.2022 09:58 Son Güncelleme: 5.8.2022 10:00

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" notunu düşerek 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" dedi.

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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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