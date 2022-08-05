Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor" notunu düşerek 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" dedi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/YTdc1NjNHL