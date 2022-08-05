Gaziantep’te terör operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/PYD terör örgütü ile iltisaklı iki şahıs takibe alındı. Şüphelilerin yurtdışından swift, EFT/havale ve yurt dışına giden TIR sürücüleri gibi farklı yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı, yurtiçinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edilince operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin Nurdağı'nda bulunan adreslerine eş zamanlı yapılan baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz Sterlini, 11 bin 900 TL para, 10 altın bilezik, 37 tam altın, 5 yarım altın, 3 yüzük, 2 altın bileklik, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ve 3 bankamatik kartı ele geçirildi.

Yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olduğu tespit edilirken, birinin ise terör örgütünün üst düzey sorumlularından birisiyle irtibatının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.