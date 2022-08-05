YAŞ kararları açıklandı Güler’in süresi uzatıldı deniz ve hava’da bayrak değişimi

Yüksek Askeri Şûra'da(YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni komuta kademesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan YAŞ toplantısında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. 16 general ve amiral üst rütbeye yükseldi, 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı, 38 general ve amiral ise kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. YAŞ toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "47 albay, amiral ve generalliğe yükseltilmiştir. 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır.Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarının hayırlı olmasını diledi, emekliliğe ayrılan komutanlara teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YAŞ kararlarını imzaladığı fotoğrafa yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yüksek Askeri Şûra'da alınan kararların, caydırıcılığı her alanda daha da artan kahraman ordumuz ile milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekliliğe ayrılan komutanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevleri tevdi edilenlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şûra kararlarını imzalaması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.yaşındaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Güler, Türkiye'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı oldu.