Zabıtaların bir anda açtığı demir dubalar lüks otomobile 20 bin liralık zarar verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan uygulamayla Bakırköy İstanbul Caddesi'ne kumandayla kapatılıp açılan demir dubalar konuldu.
İBB zabıtalarının bir anda herhangi bir bilgilendirme ve uyarı yapmadan dubaları açması sonucu, açılan dubalar seyir halinde olan Hakan İ'nin kullandığı lüks bir otomobilin altına zarar verdi. Seyir halindeyken dubanın açılması sonucu askıda kalan otomobilde yaklaşık 20 bin liralık hasar oluştu.
KENDİ HATALARINI SÜRÜCÜYE YIKMAK İSTEDİLER
Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü Hakan İ. Olay yerine polis çağırdı. Olayla ilgili İBB zabıtası tarafından tutulan tutanakta, dubanın bir anda kaldırıldığı yazmazken sürücünün dubaya çarptığı belirterek kendi hatalarının üzerini kapatıp sürücüyü hatalı göstermek istedi. Ancak sürücü tutanağı okuyunca yazan ifadelerden dolayı bunu imzalamadı.
DUBALAR BİR ANDA AÇILINCA KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yaklaşık bir hafta önce kullanılmaya başlanan açılıp kapanan dubalarla ilgili çevrede herhangi bir uyarı yazısı asılmadığı ve bilgilendirme yapılmadığı belirtildi. Öte yandan zabıta ekiplerinin dubaları kullanıma açarken çevrede araç olup olmadığına bakmaksızın bir anda dubaları kaldırdığı belirtildi. 1 haftadır kullanılan dubalar sebebiyle şimdiye kadar 4 kaza olduğu öğrenildi.