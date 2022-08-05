Zabıtaların bir anda açtığı demir dubalar lüks otomobile 20 bin liralık zarar verdi

KENDİ HATALARINI SÜRÜCÜYE YIKMAK İSTEDİLER

Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü Hakan İ. Olay yerine polis çağırdı. Olayla ilgili İBB zabıtası tarafından tutulan tutanakta, dubanın bir anda kaldırıldığı yazmazken sürücünün dubaya çarptığı belirterek kendi hatalarının üzerini kapatıp sürücüyü hatalı göstermek istedi. Ancak sürücü tutanağı okuyunca yazan ifadelerden dolayı bunu imzalamadı.