AK Partili Çelik’ten CHP’ye ’YAŞ’ tepkisi! Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi

'KENDİ KENDİLERİNE HELALLEŞMELERİ LAZIM'

Çelik, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un 'Ordu kağıttan kaplanmış' sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti

"Ordunun siyasete müdahale etmemesini eleştirerek, bakın etmesini değil etmemesini, yani ordu siyasete müdahale etmiyor, 'Ordu kağıttan bir kaplan' gibisinden bir açıklama yaptı. Yani siyasete müdahale etmeyen, anayasal düzene bağlı kalan, demokratik kurallara bağlı kalan bir orduyu 'Kağıttan kaplanmış' diyerek aşağılayacak kadar ileri gidiyorlar. Dolayısıyla bugünlerde 'helalleşme' adı altında yürüttükleri şeyler, asıl işledikleri bu cürümlerle kendi kendilerine helalleşmeleri lazım. Sürekli olarak askeri ve yargı vesayeti üzerinden hesaplaşmaya çalışmayı bir gelenek haline getirmişler. Bunun dozu, aralığı azalsa da bu huy değişmiyor.ö

İSRAİL'E KINAMA

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirten Çelik, "Bu saldırı bizim şimdiye kadar olduğu gibi şiddetle kınadığımız saldırılardan bir tanesidir. Uluslararası toplumun buna müdahale etmesi gerekir. İsrail'in de bu saldırıları bir an evvel durdurması gerekir. Buradan çıkacak şiddet döngüsünün hiç kimseye faydası olmayacak, barışla ilgili idealleri daha uzağa atacaktır. Bu saldırıyı kınarken uluslararası toplumu göreve çağırıyoruzö dedi.

'ALEVİ CANLARIMIZA YAPILAN HER SALDIRI BİZE YAPILMIŞTIR'

Ömer Çelik, Ankara'daki cemevi saldırılarından sonra Alevi Vakıfları Federasyonu 2'nci Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırının, aynı provokasyon zincirinin devamı olarak gözüktüğünü belirterek, Selami bey ülkemize bağlı, ülkemizin insanını çok seven, birlik ve dirlik için sürekli olarak gayret gösteren bir arkadaşımız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın; Alevi canlarımıza yapılan her saldırı, bize yapılmıştır. Ayrımız gayrımız yoktur. Hele ki muharrem ayının 1'inci gününde Alevi canlarımız lokmalarını paylaşmaya hazırlanırken, cemevlerine bu saldırı gerçekleşti. Emniyetimiz, adliyemiz hemen üstüne düşeni yaptı. Emniyetimizin bunu bütün boyutları ile açığa çıkaracağından hiçbir kuşkum yok. Bu provokasyon da engellenecektir diye konuştu