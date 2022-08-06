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Giriş Tarihi: 6.8.2022 11:56

Ali Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı: Allah'ın laneti, zalimlerin üzerine olsun

AA
Ali Erbaş İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı: Allah’ın laneti, zalimlerin üzerine olsun

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet 'güvenlik politikası' adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"İşgal devleti İsrail Gazze'de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet 'güvenlik politikası' adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah'ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin."

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Ali Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı: Allah'ın laneti, zalimlerin üzerine olsun
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