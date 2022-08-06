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Giriş Tarihi: 6.8.2022 13:36

Bakan Soylu: İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı

DHA
Bakan Soylu: İdlib’de 62 bin 145 briket ev tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerin geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket evin tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'te 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah" dedi.

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Bakan Soylu: İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı
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