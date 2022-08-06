Bakan Soylu: İdlib’de 62 bin 145 briket ev tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'te 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah" dedi.