Bakan Soylu: İdlib’de 62 bin 145 briket ev tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşü için İdlib'te 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah" dedi.
BOŞ KONUŞMUYORUZ— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022
ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ!
Suriyeli kardeşlerimizin
ONURLU
GÖNÜLLÜ
GÜVENLİ
GERİ DÖNÜŞÜ için
İdlib'te
62.145 briket ev tamamlandı
YIL SONUNA KADAR
HEDEF 100.603 BRİKET EV
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'ların desteğiyle tamamlanacak inşallah pic.twitter.com/j5bJoDYaHM