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Giriş Tarihi: 6.8.2022 22:15 Son Güncelleme: 6.8.2022 23:30

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. Bayram ve Gül Sarı çifti, Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz” dedi.

Gün içinde Kocaeli'de bir dizi programa katılan Başkan Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışından sonra Şehit Sarı'nın babaevine geldi.

Burada Sarı'nın ailesiyle görüşen Başkan Erdoğan, şehit için dua etti.

BAŞKOMUTAN OĞLUMU ZİYARET ETTİ

Bayram ve Gül Sarı çifti, Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi.

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
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