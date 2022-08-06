Büyükşehir Belediyesi’nden tehlikeli yıkım! Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?

Kentsel dönüşüm alanında hiçbir tedbir alınmadığını söyleyen 65 yaşındaki Zülfeli Yalısu, "Ben bu bölgede yaşıyorum. 5 aydır yıkım çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Yıkım alanı çevresinde güvenlik önlemi alınmalıydı. Yıkım yapılırken çoluk çocuk etrafta geziyor. Önlem alınsın istiyoruz. Önlem alınması için illa birilerinin ölüp yaralanması mı gerekiyor? Kimseye bir şey olmadan önlem alınarak doğru düzgün yıkım yapsınlar" diye tepkisini dile getirdi.