Eylem hazırlığında yakalandılar

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve takip kapsamında, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sabahın erken saatlerinde 'Temizleme 2' operasyonu düzenlendi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları belirlendi.