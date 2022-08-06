FETÖ’nün soru hırsızlığını çözen ekip işbaşında

KPSS sorularındaki skandala ilişkin yürütülen soruşturma doğrultusunda Yediiklim Yayınevi'nin 2 adresine yapılan baskında toplamda 315 soru bankası, yaprak test ve deneme sınavı kitapçığı, 55 bilgisayar hard diski, 5 flaş bellek, 26 CD/ DVD ve 124 sayfa el yazılı soru örneğine el konuldu. El konulan materyaller, incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yayınevine ait adreslerde yapılan aramaların ardından el konulan yaprak test ve deneme sınavı kitapçığı, hard diskler, flaş bellekler ile el yazılı soru örneklerinin incelenmesi için yeni bir ekip görevlendirildiği öğrenildi. Görevlendirilen ekibin, daha önce FETÖ'nün hâkim ve savcılık sınav soruları, Jandarma personeli alım sınav soruları, komiserlik sınavları gibi soruşturmalara konu olmuş birçok sınavı incelediği ve bu konuda tecrübeli olduğu öğrenildi.