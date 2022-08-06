Gazeteciden, belediye memurunu CİMER’e şikâyet: Köşe yazısıyla tehdit etti

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal'ın yerel bir gazetede hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazması şikâyet konusu oldu. Yerel bir gazetenin internet haber sitesinde köşe yazısı yazan Gürdal, yazısında siyasi iktidarı hedef alan ifadeler kullandı. Gürdal'ın yazısında, "10 vakte kadar hesabını soracağız. Hastirin gidin... Soyun, sopun, cibilliyetin neydi. Belki devam edeceksin ümüğünle yazmaya. Şunun şurasında ne kaldı ki" ifadeleri yer aldı.Aydın'da gazeteci olan Serhan Seyhan, köşe yazısı yazarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na muhalefet eden ve yazısında hükümete yönelik hakaret dolu sözler paylaşan Gürdal hakkında CİMER'e şikâyette bulundu. Seyhan, şikâyetinde kamu adına idari soruşturma yapılmasını ve kanuna uygun nitelikte disiplin soruşturması yürütülmesini talep etti. Aynı zamanda yetkili idare tarafından da bahse konu memurun tehdit ve görevini kötüye kullanma suçunu gerçekleştirdiğini şikâyetinde belirten Seyhan, hukuka aykırı eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Gürdal ile ilgili nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu oldu.