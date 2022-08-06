SON DAKİKA | Ön rapor hazırlandı! KPSS sınavında 3 soru birebir aynı, 10 soruda benzerlik var

SORULARI HAZIRLAYANAR İFADE VERİYOR

Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM'de yaptığı inceleme kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadelerine başvurdu. İfadelerin yanı sıra ÖSYM ile Yediiklim yayınevi çalışanları ile yöneticilerinin telefon arama ve baz kayıtları da incelemeye alındı.

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