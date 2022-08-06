Mehmetçik 2 haini Ağrı’da avladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Doğubayazıt'ta 'Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak' operasyonu kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK/KCK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 piyade tüfeği ele geçirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada öldürülen teröristlerin PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyurdu. Soylu paylaşımında, "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, Polis Özel Harekât ve Jandarmadaki kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın" dedi. Bakan Soylu, şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını da belirterek, "Ruhun şad, makamın âli olsun. Allah bizi, şehitlerimize mahcup etmesin" açıklamasında bulundu. AA