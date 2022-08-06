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Giriş Tarihi: 6.8.2022 10:06

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!' notunu düşerek Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" dedi.

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MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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